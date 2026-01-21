ترامب في دافوس

الجميع، أو بالأصح تقريباً الجميع، يشعر بغضب في دافوس من دونالد ترامب.

الرئيس الأمريكي يلقي كلمة بلاده في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

ومنذ تأسيس هذا المنتدى العالمي عام 1971 لا توجد عاصفة اقتصادية مثل التي يثيرها ترامب.

الغاضبون كثر في هذا المنتدى، يمكن رصد أهمهم على النحو التالي:

- أولاً: 8 دول أوروبية فرض عليها ترامب عقوبات على شكل تعرفة إضافية لأنها عارضت موقفه من غرينلاند.

- ثانياً: دول الناتو والاتحاد الأوروبي بسبب موقفه من دعم أوكرانيا ضد روسيا.

- ثالثاً: أكثر من 850 رئيساً تنفيذياً لأكبر شركات العالم بسبب حروبه التجارية المدمرة.

- رابعاً: الصين التي يحاربها تجارياً ونفطياً في منع بترول وغاز إيران وفنزويلا عنها.

هناك بالتأكيد أزمة كبرى في شعبية ترامب الذي يريد من أجل تحقيق مبدأ أمريكا أولاً أن يحطم كل قواعد النظام الدولي.