عام على حكم ترامب

اليوم «20 يناير» أي منذ عام بالتمام والكمال قام الرئيس الأمريكي بأداء قسم الرئاسة للبلاد.

السؤال الكبير: ماذا أنجز؟ وماذا استعصى عليه في الحل في ملفات الداخل والخارج؟

باختصار ما هي «جردة حساب» عام من حكم الرئيس ترامب؟

في الداخل كانت النتائج على النحو التالي:

1 - تقدم سوق الأسهم للعام الثالث على التوالي.

2 - خسر الدولار الأمريكي ما بين 35 إلى 40% من قيمته.

3 - تم استخدام قوات حفظ الأمن (ICE) في عدة ولايات مما أثار السكان والمهاجرين.

4 - فشل مرشح ترامب في عقر دار الرئيس في نيويورك، وفاز المرشح اليساري المسلم بمنصب عمدة نيويورك.

5 - هناك قلق وتصدع في ائتلاف «الماجا» والحزب الجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب مما ينذر بإشكاليات انتخابية في انتخابات التجديد هذا العام.

6 - اعتبرت كثير من منظمات حقوق الإنسان الأمريكية والدولية أن عهد ترامب هو أسوأ عهد في احترام حقوق الإنسان.

في السياسة الخارجية:

1 - توترت العلاقة بين الولايات المتحدة والدولتين الجارتين اللتين ترتبطان بحدود برية وهما كندا والمكسيك.

2 - أدى رفع وفرض الرسوم الجمركية على الصادرات العالمية للولايات المتحدة إلى تدهور علاقات واشنطن التجارية وأدى بالتالي إلى رفع أسعار السلع والخدمات المستوردة.

3 - لم يتم – بعد – الوعد الرئاسي باتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا عبر وساطة أمريكية.

4 - عارضت الأغلبية العظمى من دول العالم العملية الأمريكية في فنزويلا وخطف الرئيس وفرض السلطة على البلاد هناك.

5 - اعتبرت فكرة إنجاز مجلس السلام العالمي وكأنها منظمة موازية بديلة للنظام الدولي.

6 - تم فرض رسوم عقابية على 8 دول غربية بسبب معارضتها لموقفه من جزيرة جرينلاند مما دعا أوروبا إلى الدعوة إلى قمة لمواجهة قرار ترامب.

7 - نجح الرئيس في إنجاز المرحلة الأولى لإيقاف إطلاق النار في غزة ومازلنا في انتظار المرحلة الثانية.

8 - توقف المفاوضات مع إيران بعد قصف المواقع النووية.