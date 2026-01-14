مستطيل الحياة

قبل أن تبدأ المباراة بساعات، كان الملعب خالياً إلا من ظلال المقاعد وهدوءٍ كالذي يسبق العاصفة. ذلك المستطيل الأخضر بدا كأنه كتاب مغلق، لا أحد يعلم فصوله ولا نهايته، لكنه يعد بالكثير.

كرة القدم ليست مجرد لعبة، إنها قصة تُروى كل تسعين دقيقة، تحكي عن الإنسان كما هو بكل ضعفه وقوته، غروره وتواضعه، أمله ويأسه.

في كل خطة يضعها المدرب فلسفة حياة. وفي كل تمريرة دقيقة درس في التوقيت والتنسيق. واللاعب هو صاحب القرار تحت الضغط. والحكم ميزان اللحظة وحسابها. أما الحارس فهو حارس الحلم، حارس النوايا والمخاوف معاً. والهدف؟ هو الحلم الذي يسعى إليه الجميع، لكن لا يناله إلا من اجتمع له الذكاء والجهد والحظ في لحظة واحدة.

لكن ما يُرى على أرض الملعب ليس إلا الوجه الظاهر من جبل الجليد، فخلف الخطط والتمريرات تدور آلة لا تهدأ من التخطيط والتجهيز والمفاوضات. هناك أسواق تتقاطع فيها مهارات اللاعبين وأسماء المدربين، صفقات تُعقد، وقرارات تُتخذ أشبه بمداولات البورصات. عالم يتحرك ويتحوّل كما هو الحال داخل الملعب.

هي لعبة وسوق، فن وعلم، عاطفة واستثمار. يدخل البعض من أجل التتويج، وآخرون لتحسين الترتيب، وغيرهم لأهداف تجارية أو مجتمعية، لكنهم جميعاً يلتقون في رقعة واحدة: المستطيل الأخضر. وما المباراة إلا معركة لها ما قبلها وما بعدها، تُخاض بشغف، وتُدار بالحساب، وتُراقب بالتحليل والتوقع والتدخل السريع.

كل هذا يعلمنا أن كرة القدم أكثر من لعبة؛ إنها محاكاة للحياة، ودروس تتجدد في التخطيط والقيادة، وفي التنافس والإخفاق، ثم الصبر والنهوض.

حضور الجماهير طاغٍ رغم هامشيته في القرار؛ هم النبض والمعنى، لا يملكون سوى الهتاف والانتظار. قد تثقل خيباتهم، وقد يخسرون لكنهم يعودون، لأن الانتماء قرار وفاء لا نتيجة.

في كرة القدم كما في الحياة، لا سيطرة كاملة ولا أبطال دائمون؛ مصائر تتحرك بين الإصرار والخطط وقليل من الحظ، أسماء تلمع اليوم وتخبو غداً، لا لخلل فيها بالضرورة، بل لأن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، ولأن كرة القدم لا تعترف إلا بالجاهز دائماً.

هي لعبة، نعم، لكنها أكثر من مجرد لعبة لمن يرى ويفهم ويتبصّر، وليست كذلك عند من يراها مجرد كرة تتدحرج، خلفها من يركض، ومن يلهث، ومن لا يعي.