ما الذي يواجهه المقال؟

وسط هذا الضجيج المتزايد والمستمر بسبب سيطرة أدوات الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح صراع الكتّاب للتواجد أو الحصول على مساحة يقولون فيها رأيهم أو يعرضون مقالاتهم أقرب لأن يكون معركة وجود أكثر منها معركة لمراجعة الشكل واللغة والأفكار، فمقال الرأي الرصين أو الذي يناقش فكرة عميقة ويتطلب وقتاً للقراءة لم يعد مرحباً به في عالم البرمجيات والخوارزميات التي تتحكم وحدها في ماذا يعرض وماذا يظهر وما الذي يصل لأكبر شريحة من القراء، وفق المردود المادي والفائدة وعدد الإعجابات والنقرات التي تحظى بها المادة المنشورة!

وسط ذلك نحن نحيي أي جهد يسعى لمساعدة الكتاب والأخذ بيدهم للتواجد ومواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها الكتابة الصحفية وكتابة الرأي على وجه الخصوص، فمع وجود جهات وأشخاص يدعمون هؤلاء الكتّاب وهذا الفن الصحفي النبيل (مقال الرأي) يوجد كذلك من لا يرى له ضرورة في الوقت الحالي الذي أصبح الجمهور يحصل على معلوماته خلال عشر أو عشرين ثانية من خلال تغريدة مكونة من سطر أو سطرين أو (ريل) سريع جداً!

فكيف يمكن الحفاظ على المقال الصحفي وسط أزمة حقيقية وجوهرية يواجهها الإعلام التقليدي مع أكثر من طرف: أولاً مع الجمهور الذي بات لا يقتنع بكل ما يكتب، وصار بسبب السوشيال ميديا يشك بل ويشكك في كل شيء.

ثانياً مع فكرة الحقيقة، فنحن اليوم نعيش عصر ما بعد الحقيقة وليس ما بعد الحداثة، وهذا يتطلب من الكتاب قراءات متطورة ومعمقة ودائمة، وكتابة توازن بين المهنية الأصيلة والمعلومات الموثقة والتحليل واللغة الرصينة دون أن نستبعد العاطفة بلا شك، هذا يعني أن ليس كل موضوع إنشاء مدرسي خالياً من المضمون والمعنى قابل للنشر أو لأن يمنح جائزة!

التحدي الثالث مع البرمجيات المتطورة: مواقع التواصل، محركات البحث وبرامج الذكاء الاصطناعي (التي تصنع وتقدم مقالات في غمضة عين لكنها للأسف مقالات بلا روح وبلا رأي ومليئة بالأخطاء) هذه البرمجيات تقدم للقارئ كل شيء في ثوانٍ معدودة، بينما يحتاج المقال للكثير كي يُقرأ ويتم فهمه واستيعابه، وهذا يدفعنا للبحث عن أفكار جديدة لتطوير شكل المقال وطرق تقديمه دون أن يفقد رصانته وقيمه المهنية الأصيلة.