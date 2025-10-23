التحدي العربي الأكبر

في حفلها السنوي اليوم، تعلن مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التي تنظم مبادرة تحدي القراءة العربي، عن أسماء فرسان التحدي الجدد هذا العام، لينضموا إلى أصدقائهم فرسان الدورات السابقة، مؤكدين نجاح الفكرة، وتألق المبادرة العظيمة، التي انطلقت لتكون الأكبر على مستوى العالم.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها المؤسسة، فإنه، ومنذ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق المبادرة قبل 10 سنوات، وتحديداً في عام 2015، فقد استقطبت ملايين الطلاب والطالبات العرب من 50 دولة، حتى إن هذه الدورة الأخيرة وحدها، استقطبت أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، مثلوا 132 ألفاً و112 مدرسة، شارك طلابها في تصفيات التحدي، وهي أرقام ضخمة، تقف خلفها جهود متابعة وتنظيم تستحق الإشادة والاحترام.

وفي كتابه الملهم «علمتني الحياة»، يذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في باب «أنا أفكر إذن أنا موجود»، ما يلي: «في عالم يقوده اقتصاد المعرفة وإبداعات البشر، يبقى رأس المال الحقيقي، هو القدرات الذهنية للأجيال الجديدة، وللمحافظة على هذا المورد الأهم، لا بد من تغيير ممارساتنا التعليمية، وأساليبنا التربوية، ولعل إحدى أهم الأدوات التي يمكن من خلالها تقوية عقول أجيالنا الجديدة.. القراءة»، من هنا، يأتي شغف سموه بهذا التحدي، كما يقول.