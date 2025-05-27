في الأدب.. ماذا نقدم للشباب؟

في قلب التحولات التي يعيشها العالم، لا تقع الإمارات في طرف المشهد، ولا تنتظر توجيهات من أحد أو لتحاكي تحركات أحد. الإمارات لا تتهيب التحديات التي تخلقها التحولات، فهي تواجه التحديات باستمرار، وعلى جميع المستويات. إنها دولة نشأت وتأسست من رحم التحديات والتغيرات السياسية والاقتصادية سنوات السبعينيات عندما كانت بريطانيا تودع مجد إمبراطوريتها، التي غابت عنها الشمس أخيراً، لتفسح المجالات لقوى جديدة تتصدر المشهد. في تلك الفترة الصعبة تحدى المؤسسون الأوائل، عليهم رحمة الله، كل العوائق وقالوا: «لنكن إمارات مستقلة، ولتكن الإمارات موحدة، فكانت دولة الإمارات العربية المتحدة».

منذ سنوات البدايات البعيدة، والثقافة في قلب الرؤية واستراتيجيات الدولة، على صعيد التعليم والهوية والشخصية، وطبعاً فإن الشباب لم يكونوا يوماً مجرد حشود تقف لتتلقى ولتتفرج على ما يجري، إنهم ليسوا جمهوراً فقط، كان التعليم واستراتيجيات الثقافة في كل الدولة تعمل بصمت وعلانية لإعدادهم، ليكونوا مثقفي وكتاب المستقبل وصنّاع سردياته القادمة.

لذلك فنحن اليوم نواصل الطريق نفسه كتاباً ومسؤولين ووسائل إعلام ومؤسسات وجوائز، مهمتنا أن نفتح أمامهم أبواب الحكاية، ونُصغي لأسئلتهم، لا لنردّ عليها بتلك الإجابات الجاهزة، بل لنبحث معهم عن المعنى العميق والأصيل لدورهم وحكايتهم، ليعرفوا كيف يقولون الحكاية بشكل أصيل وثابت، ولكن غير منقطع عن سياقات اليوم والمستقبل.

يكتب الروائي والأديب والإعلامي الإماراتي، ليعيد الإنسان إلى مركز الصورة، والحدث في قلب كل ما يحدث، ليكون إنساناً مؤثراً وفاعلاً وليس مجرد روبوت، في زمن يكاد يُختزل فيه كل شيء إلى حروب قليلة وصور سريعة أغلبها (مفبركة بالذكاء الاصطناعي). ككتاب منتمين يظهر دورنا الحقيقي، الذي يجب أن لا ننساه في الكتابة ذات الصلة بالإنسان والتحديات: فنكتب عن العائلة، والجار، والروابط، والهوية، والتواصل، والتسامح دون دونية، ودون ذوبان في الآخر، وعن الخيط غير المرئي الذي يربط الناس ببعضهم البعض، وعن الوطن الذي هو أكثر من علم ونشيد - بل هو ذاكرة وروح وأمل ووجود.