ماذا يحدث عندما ننكسر؟

يسقطنا الانكسار تماماً ويتركنا للألم والمعاناة، لكنه يكشف ضعف إنسانيتنا واحتياجنا لغيرنا، لكنه يكشف أكثر من أي شيء آخر احتياجنا للإيمان، فالإيمان هو ما يقوينا للمضي قدماً لأنه يعمق فينا قدرية ما نمر به، فكل ما يصيبنا وقدر لنا أن نراه ونواجهه لحكمة قد لا نعلمها وربما لن نعلمها لكن الله يعلم وهذا يكفي.

تخلخلنا الانكسارات؟ نعم، وتضعفنا وتنسفنا من الأعماق، بل قد تخلخل قناعاتنا وتنسف ثوابتنا التي لطالما تغنينا بها وبأنها لا تتغير أبداً، وحتى إيماننا في لحظة السقوط الكبير والموجع عندما يرتسم السؤال العبثي: لماذا أنا؟ ثم نبدأ رفض ما حدث وإنكاره طويلاً، إلى أن نأخذ تدريجياً في تقبل ما جرى والتعايش معه كواقع لا فرار من مواجهته.

كيف ننكسر؟

نحن ننكسر بالفقد: فقدان الأم أو الأب، والأخ والصديق، وأي شخص كنا نعتقد أن الحياة ستتوقف بغيابه، ذلك أن الغياب مرادف للفراغ والحنين المؤلم والوجع البطيء، مع ذلك فالحياة لا تتوقف ونحن نمضي معها.

انكسارات الفقد تحديداً من أعمق أنواع الانكسار، لأنها لا تترك ندبة فقط، بل تغير تضاريس الروح كلها. الفقد يُحدث فراغاً لا يُملأ، لكنه بمرور الوقت قد يتحول من ألم نازف إلى حضور صامت داخلنا، كجذر شجرة خفية يغذي ما تبقى.

وننكسر بالخيانة حين تأتي الضربة ممن كنا نظنه المرادف الطبيعي للأمان والثقة: الصديق والأخ والحبيب، وهنا يثور الشعور بالخذلان دافعاً للسطح كل مشاعر الغضب والأسف والشك في كل ما ومن يحيط بنا، لكن بعد أن تهدأ العاصفة نعيد مجدداً تشكيل نظرتنا للناس وللعالم، انطلاقاً من هذه التجربة المريرة.

انكسار الذات واحدة من الصدمات الصعبة حين تخوننا ذواتنا وتضعف نفوسنا أمام المغريات؛ فنتخلى عن قناعاتنا ومبادئنا؛ فنبدأ جلد أنفسنا ووصمها بأقذع الصفات إمعاناً في الندم، وتعبيراً عن التمزق الذي نعانيه بصمت.

وننكسر أمام الحب ، حين يكون هذا الحب مركز وجودنا، فندخل في الحزن الثقيل والاكتئاب والتخبط واعتزال الحياة والتشكيك في كل شيء، وهنا يكون التشافي والتخطي من أكثر المحطات صعوبة في حياة الإنسان.