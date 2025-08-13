قهوة فلسطينية

منذ قرابة العامين، وتحديداً منذ أكتوبر 2023، والآلة العسكرية الإسرائيلية تحصد الحياة في قطاع غزة، في حرب وحشية دموية شنتها إسرائيل على القطاع، ما أدى لأن يصبح، وفي ظرف زمني قياسي، خرائب وقبوراً وأرض معركة لم تهدأ حتى اليوم.

وولدت هذه الحرب الكثير من الأزمات والكوارث والتعقيدات السياسية والجيوسياسية التي لم يظهر حتى اللحظة أي ضوء في أي نفق يشير إلى احتمال إطفاء نيرانها، واتقاء ما تبقى من حياة هناك!!

إن هذه الصور القاتمة لقطاع غزة، والتي نتابعها يومياً على شاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي وتقارير وكالات الأنباء الدولية، كانت غير ذلك تماماً قبل عملية الطوفان.

إن صلة غريبة بعض الشيء تولدت بيني وبين حانوت يبيع القهوة في أحد شوارع غزة، لا أعرفه ولا أعرف الشباب الذين يتحركون في داخله منذ الصباح وحتى الساعات الأخيرة من الليل، يحمصون القهوة ويطحنونها ويكيلونها ويزينونها، ثم يقدمونها لزبائنهم، أو يغلونها ويقدمونها قهوة سائغة للطالبين!

لكنّ صديقاً فلسطينياً يقطن في القاهرة منذ أعوام، قدّم لي كيس قهوة فاخرة، قبل أن تشن حماس هجومها، ففاحت رائحة القهوة بيني وبين القطاع ذاك، وعبقت ذاكرتي بمحبة تلك القهوة اللذيذة، وصرت كلما حط بي الترحال في القاهرة أجد نصيبي من قهوة (زحيمان) الفلسطينية عند ذاك الصديق!

حتى كان آخر كيس تلقيته منه ولم أفتحه، خزنته زمناً ثم نسيته، البارحة فتحت الكيس فإذا بكل شيء يعبق في الفضاء حولي، وكأن القهوة معبأة للتوّ، قلت بصوت عالٍ: يا الله ما أطيب رائحة فلسطين.

أعددت فنجاناً في الصباح الباكر، ولم أشأ أن أفتح التلفاز، أو أرى ما آل إليه الأمر هناك، لكنني دعوت الله أن ينتهي هذا الكابوس، وأن تعبق هذه القهوة والأخبار المطمئنة مجدداً، فهناك قلوب كثيرة، كقلب صديقي الفلسطيني، ذابت حزناً وكمداً وقهراً على ما يجري هناك!