«الطفل» فيلم إسباني مستوحى من كارثة حقيقية وقعت في بلدة صغيرة بإقليم الباسك في أكتوبر 1980، بعد أن أدى انفجار في أنابيب الغاز بمطبخ المدرسة إلى مقتل عشرات الأطفال، ومن بينهم الطفل الذي تدور حوله حكاية الفيلم.

يتتبع الفيلم حكاية الطفل منذ اللحظة التي اقتاده فيها جده إلى المدرسة مشياً كعادتهما اليومية، حتى لحظة الانفجار وبداية تداعيات المأساة على جميع من في البلدة. من ثم نقترب من عالم الأم والجد والوالد، وطريقة كل منهم في مواجهة حقيقة رحيل الطفل وكيفية النظر للموت والتعامل مع الفقد، حيث تحاول الأم ظاهرياً التغلب على آلامها انتصاراً للحياة وبقاء الأسرة، أما الأب فيحاول إسدال الستار على آلام الفقد بمحاولة يائسة لإنجاب طفل ثانٍ، بينما يرفض الجد التسليم بحقيقة أن الطفل قد غادر وأنه لم يعد موجوداً في حياته.

«الموت كذبة يا مارياخي» يقول الجد لابنته، التي تحاول ثنيه عن زيارة الطفل والمرور عليه يومياً لاصطحابه للمدرسة، تقول له «نوكو» لم يعد موجوداً يا أبي، لقد مات!

وهذه هي نقطة الخلاف بين الجد والبلدة بأكملها التي تصفه بالجنون وليس مع ابنته فقط، الجد لا يرى أن الطفل قد رحل، إنه يراه بقلبه ويتحدث إليه ويعيش معه اللحظات ذاتها ويزور الأمكنة نفسها! هو لا ينكر الموت باعتباره قدراً لا سلطة للإنسان على إيقافه، لكنه يرى أنه بداية حياة أخرى وليس نهاية للإنسان ومحو أثره من حياة أحبته.

الجد لا ينكر الموت بحد ذاته، لكنه يرفض سلطة الموت على العلاقة التي تجمعه بمن يحب وبحفيده تحديداً، لذلك يستمر في الحديث معه عن الرياح والطيور، وإعداد الساندويتش له كل صباح، ويرافقه إلى المقبرة ليزور جدته وكأن الطفل لم يمت.

تنتهي حكاية الفيلم ونقاشاته وسؤاله الأخلاقي الذي برز في النصف الثاني من الفيلم، أن ألقى الأب نفسه في البحر أثناء رحلة صيد، وتقبلت الأم فكرة والدها حول موت ابنها وأنه لم يغادرها حتى وإن رحل بجسده!

نحن نستذكر موتانا وفاء لهم ومحبة، وندعو لهم ونتصدق على أرواحهم إيماناً بأن أثرهم لم ينقطع، ونحتفظ بصورهم ونحدثهم فنحييهم في داخلنا رغم رحيلهم.