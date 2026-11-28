قرأت لإحدى الكاتبات، إذ تروي بعض مشاهد الحادث المأساوي الذي حدث على الطريق الدائري في منطقة الوراق بالقاهرة، وكان من ضمن ما روته أنّ مهندساً شاباً عائداً لبلدته وأسرته بعد غياب لأيام طويلة في مقر عمله (وقد مات الشاب كما كتبت) وهو يحمل حقيبة أموال تخصه وهاتفاً محمولاً، إذ اشتعلت النيران في جسده جراء وجوده في مكان الحادث وعجز عن إطفائها، ووجد نفسه يجري باحثاً عمن ينقذه فساقه القدر نحو شاب (مستهتر) أخذ يصوره في نقل حي، بدل أن يمد له يد المساعدة! فما كان من الشاب الذي كانت النيران تشتعل فيه إلا أن ألقى بنفسه من فوق الجسر ليصاب بكسورٍ بليغة، ومن هناك نقله سائق (توك توك) شهم للمشفى، حيث كان في حال سيئة!

هذه الحكاية، إذا افترضنا صحة تفاصيلها، والحقيقة أن التثبت هذا يبدو صعباً في مثل هذه الحوادث التي يختلط فيها الحابل بالنابل، كما اختلطت أجساد الضحايا بحطام العربات وإسفلت الشارع، فإنها ليست مجرد مشهد مؤلم من حادث مأساوي ذي دلالات كبيرة، لكنها حكاية يمكن الاستدلال بها باعتبارها مدخلاً لفهم التحولات الأخلاقية والنفسية والاجتماعية التي أحدثتها ثقافة السوشيال ميديا في علاقتنا بالواقع وبالآخرين، وبآلامهم تحديداً.

لقد كان الإنسان - ولا يزال هذا الإنسان - موجوداً لأننا نؤمن بأن الخير لم ينقطع من الأرض. هذا الإنسان في مواجهة كوارث مثل هذا النوع، أو أقل أو أكثر، كان يستشعر مسؤولية أخلاقية كبرى تجاه الإنسان الآخر، أيّاً كان، صغيراً أو كبيراً، على دينه أو على أي دين آخر، من بلده أو غريباً لا يعرفه، كانت الإنسانية هي البوصلة وليس أي مؤشر آخر.

لكننا اليوم أمام سلوكيات غريبة جداً ومختلفة، يرى فيها البعض الحادث أو الحريق أو الزلزال مجرد فرصة لإنتاج محتوى استثنائي حصري قابل للانتشار وكسب المزيد من الإعجابات والمتابعين والشهرة، وقد يقود ذلك إلى مقابلة تلفزيونية تغير مسار صاحبها!

لم يعد السؤال الأول الذي يطرحه هؤلاء على أنفسهم: كيف أُنقذ هذا الإنسان؟ بل: كيف أوثّق هذا المشهد قبل أن يفوتني؟ وكيف أكون أول من ينشره؟

وهنا تكمن خطورة التحول: أن يصبح ما يهدد حياة إنسان، فرصة لتحسين الحضور الرقمي لإنسان آخر!