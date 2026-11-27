تقول لي ولية أمر إنها ذهبت ذات يوم لتنقل ابنتها من مدرستها إلى مدرسة أخرى بسبب ما تعرضت له الصغيرة من تنمر زميلاتها، وبينما كانت تغادر في نهاية اليوم، كان معلم يسأل تلميذاً صغيراً لماذا يقف في الشمس، فإذا بالتلميذ يرفع صوته ناهراً المعلم لأنه تدخل فيما لا يعنيه! فتوجهت المرأة للتلميذ تنصحه، فبادرها بكلمات فظة، فما كان منها إلا أن توجهت للإدارة مستنكرة سلوك الطفل وتركه يتصرف بتلك الوقاحة، وتحديداً مع معلمه، فكان الجواب «لو قلنا له كلمة ستحضر والدته وتقيم الدنيا علينا وقد تذهب لتشتكي في الوزارة»!

بدا رد الإدارية غريباً وخالياً من المنطق، وبالتأكيد كان مستفزاً، فلماذا يسمح للأم بداية أن تقدم شكوى على المدرسة هكذا دون سبب؟ ولماذا أصبحت المدرسة تخشى من أولياء الأمور إلى الدرجة التي تسمح لتلميذ صغير أن ينتهك كرامة وهيبة معلمه؟ كيف أصبح هذا السلوك مستساغاً ويحسب له حساب؟

إن الطالب أو الطالبة ليسا سوى صورة أو نسخة من والديهما وأسرتهما ومن بروتوكول التربية التي تلقياها والمشاكل والأزمات التي يعيشانها داخل البيت، هذا الطالب أو الطالبة لا يتعلمان قيم الأدب والأخلاق الحميدة من المدرسة، هذه فكرة خاطئة جداً، إنهما يدخلان المدرسة تتقدمهما القيم التي غُرست خلال سنوات التربية الست ما قبل دخول المدرسة: الانضباط واحترام الوقت والممتلكات العامة، والنظافة والترتيب واحترام المعلم ومحبة الزملاء والتعاون معهم، وإيجابية التفاعل والصدق...إلخ، كل هذا يتم غرسه في وجدان وعقل الطفل في المنزل، أما ما تفعله المدرسة لاحقاً فهي تعزيز هذا البناء وتقويته، لذلك ففي كل مشكلة أخلاقية لأي طالب أو طالبة لا بد من تحميل الوالدين المسؤولية الأولى والكبرى!

من هذا كله نقول إنه لا يصح أن يأتي طالب صغير إلى المدرسة وقد تلقى تعليمات مباشرة من والديه (من ضربك اضربه واشتمه حتى لو كان المعلم، ونحن خلفك! ومن وجّه لك كلمة فوجه له لكمة)، وحين يفشل الطالب في تنفيذ ذلك تهرع بعض الأمهات للمدرسة أو للوزارة شاكية باكية، تهدد الجميع بالويل والثبور وعظائم الأمور، إن سلوك الأم هذا لا يعزز شخصية الطالب، لكنه يدمر كل القيم المتعلقة باحترام العلم والمعلم!