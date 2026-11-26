لماذا على الكتّاب أن لا يتوقفوا عن الكتابة، تحت ادعاء أن الجماهير التي كانت تقرأ لم تعد تقرأ الصحف والكتب أو أي منتج ثقافي ورقي، وأنهم اكتفوا بالقراءة الإلكترونية والوسائط الإلكترونية؟ صحيح أن شيوع وسائل التواصل قاد لمزيد من الابتعاد عن الصحف، لكن هل هذا يعني أن نطلق الرصاص على الصحفي وكاتب المقالات في الجريدة؟ وماذا عن الكتب والروايات؟ هل نشطبها من تاريخ الأدب الإنساني بحجة أن الناس لا تقرأ؟

لنستعرض أولاً الحقائق والإحصاءات التي تثبت هذه النتيجة الخطيرة، ثانياً فيما يخص القراء ووسائط القراءة ومستويات المقروئية في العالم، هل نملك من البيانات والمقارنات ما يمكّننا من إثبات تدهور ظاهرة القراءة أو اختفائها بين الجماهير؟ فماذا عن إحصائيات معارض الكتب حول العالم التي تؤكد تزايد أعداد القراء ودور النشر ومع ارتفاع معدلات الإنفاق على شراء الكتب.

إن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرحه الكتّاب على أنفسهم ليس: لماذا نكتب طالما أن أحداً لا يقرأ؟ وإنما: هل انتفت حاجة الإنسان إلى الأفكار والمعرفة والتأمل حتى نتوقف عن الكتابة؟

إن تبرير بعض الكتاب عزوفهم عن الكتابة بتراجع معدلات القراءة الورقية تبرير خاطئ، لأن الورق ليس سوى وسيط لإيصال المحتوى للجمهور، والمحتوى شيء والوسيط المستخدم شيء آخر، فهناك الجريدة، وهناك الموقع الإلكتروني، وحرية الاختيار بين الوسائط متاحة، وكل يختار ما يلائمه، بينما تبقى القراءة وتظل الكتابة حاجة أساسية لا يمكن تجاوز ضرورتها وتأثيرها، ولو أن الكتّاب ربطوا استمرارهم في الكتابة بحجم وإقبال الجمهور على ما يكتبون، لما وصل إلينا الكثير من أعظم ما أنتجته البشرية من علم وأدب وفكر، فهناك أعمال لم تحظَ في زمن كتابتها إلا بعدد محدود من القراء، وأعمال لم تُكتشف قيمتها إلا بعد رحيل أصحابها بعقود.

إن الكاتب لا يكتب للحاضر وحده، ولا ينبغي أن يكون رهينة مزاج جمهور اليوم. إنه يكتب أيضاً للمستقبل، وللقارئ الذي لم يولد بعد، ولأسئلة قد لا يدرك المجتمع اليوم أهميتها، لقد كتبت رواية الدون كيخوته منذ 420 عاماً، واليوم هناك شباب يبحثون عن هذه الرواية ليقرأوها، كما يبحث كثيرون عن مقالات نجيب محفوظ، التي نشرت في صحيفة الأهرام في سنوات الثلاثينيات والخمسينيات.