لم أفقد شغفي بالكتابة. نعم ما زلت أطمح أن أكتب مقالي دون توقف. بالتأكيد تنتابني أوقات وأيام يسيطر فيها عليّ الكثير من الملل والإحباط وذلك الشعور البائس باللاجدوى! هذه ليست سوى نماذج إجابات سمعها مني العديد من الزملاء الصحفيين الذين أجروا معي كثيراً من اللقاءات الصحفية، حيث كان أحد أكثر ما يثير تساؤلهم أو استغرابهم استمراري في الكتابة الصحفية رغم تراجع مقروئية الصحف وتراجع اهتمام الناس بها مقارنة بما كان قبل سيطرة الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي!

يعتقد كثيرون أنه من الطبيعي ألا يعود هناك من يقرأ الصحف، حتى إن زميلاً عملنا معاً زمناً في الصحيفة لا يزال يواظب على قراءة مقالاتنا، يحرص على التواصل معنا لإبداء إعجابه أو لاستمرار التواصل الإنساني المباشر، حكى لي أن زميلاً لنا أصابته الدهشة من أن هناك من لا يزال يقرأ الصحيفة بعد، رغم زلزال التحولات الذي أصاب ثقافة القراءة والعلاقة الكلاسيكية القديمة ما بين القارئ والصحيفة وكتابها ومقالاتها!

قبل عشرين عاماً كان من الطبيعي أن يتحول مقال إلى مادة متداولة بين جماهير المجتمع، وأن يتمكن كاتب من تحويل موضوع ما إلى قضية رأي عام، فتجد المقال يقرأ عبر الإذاعات ونشرات الأخبار المحلية و... إلخ.

أما الآن فربما شعر الكاتب بين وقت وآخر بما يشبه العزلة الاجتماعية وانتابه ذلك السؤال (الملغوم) حول جدوى ما يكتب وهدف الاستمرار طالما أن لا أحد يتفاعل معه أو يتواصل معه أو يقرأ له؟

فهل عدم تواصل القراء يعني أنهم لا يقرؤون؟ ومن قال إن كل من يقرأ يتواصل؟ الأمر ليس ظاهرة حديثة، فمنذ عقود طويلة يقع قراء كثر في غرام كتّاب وصحفيين يتابعون ما يكتبونه حرفاً حرفاً، بل يحفظونه ربما، لكنهم لا يتصلون بكتّابهم ولا حتى يحاولون ذلك، ولهذا أسباب مختلفة، شخصية ونفسية واجتماعية، فلماذا يحصر الأمر فقط في أنهم لا يقرؤون أو غير مهتمين؟ لذلك علينا أن نواصل الكتابة، لأننا لا نجيد شيئاً أكثر أهمية من فعل الكتابة، ولأن المجتمع والصحافة بحاجة للكاتب كالحاجة للطبيب والمعلم والطيار والـ... نحن لا نقوم بعمل زائد أو فائض عن الحاجة حتى نتساءل: ما الجدوى؟