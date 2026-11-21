يهمني كثيراً الشباب المنشغل بالثقافة والكتب، وخاصة هؤلاء الذين يظهرون على منصات التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب بشكل يثير الإعجاب والاحترام، عبر تقديم محتوى ثقافي حقيقي لا يتظاهر أصحابه بالقراءة، ولا يتخذون الكتب طريقاً للتكسب والشهرة عن طريق تحويل الكتاب «أي كتاب» لمحتوى يحقق مزيداً من المشاهدات والإعجابات والمتابعين، بل إن علاقتهم بالكتاب علاقة قائمة على الفهم والاهتمام والإيمان.

يقدم القارئ العراقي اليوم نفسه في الفضاء الرقمي تحديداً، ووسط واقع سياسي واقتصادي وإداري شديد الصعوبة باعتباره امتداداً للذائقة العراقية المستنيرة ذات التاريخ الذي لا ينسى!

يناقش هؤلاء القراء الشباب أدب دوستويفسكي وتولستوي وكافكا وتورغينيف ونابوكوف وتشيخوف ونجيب محفوظ وعبد الرحمن منيف وكامو وساراماغو وايمانويل كانط وسبينوزا و... و...، كما يعرضون لذخائر الفكر والتاريخ والفلسفة بمدارسها المختلفة وفلاسفتها الكبار، إنهم يناقشون الأفكار ويقولون رأيهم فيها بكل جرأة، وهذا أمر يدعو للفخر.

فهل أعادت وسائل التواصل تقديم الثقافة عبر هؤلاء الشباب بعد أن غيّبتها الأوضاع والظروف السياسية، وقنوات الإعلام الرسمي في العديد من دول العرب كما حدث في الغرب تماماً؟ أم أن ما نراه ليس سوى شريحة منتقاة لا يجوز تعميمها على المجتمع كله؟

إن اهتمام الشباب العراقي بهذا الأدب لا ينفي انتشاره بين شباب آخرين في بلدان عربية عدة كالمغرب العربي ومصر والسعودية وغيرها.

هل ما نراه لدى القراء العراقيين اليوم استمرار لتقاليد ثقافية راسخة، أم أن الأدب العظيم، وخاصة الروسي والكلاسيكي، أصبح بالنسبة إلى بعضهم ملاذاً نفسياً وفكرياً من واقع عراقي قاسٍ ومضطرب؟

ما يجب التأكيد عليه هو أن الدول قد تخسر ثرواتها ومؤسساتها ومكانتها السياسية، لكن الثقافة التي تراكمت عبر أجيال لا تختفي بالضرورة مع انهيار الدولة. إنها تنسحب أحياناً من المؤسسات إلى البيوت، ومن المكتبات العامة إلى المكتبات الشخصية، ومن الصحف والمجلات إلى مجموعات القراء والمنصات الرقمية، حيث تواصل حياتها بعيداً عن الأضواء.