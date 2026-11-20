هذا المقال ليس مجرد تحية تقدير لزمن الثقافة الذهبي، ولا تلويحة حنين للزمن الذي كان فيه العراق مركزاً ثقافياً عربياً مهماً، ولكنه يطرح سؤالاً جديراً بالمناقشة:

هل يمكن أن يفقد مجتمع مكانته الاقتصادية والسياسية والمؤسسية، لكنه يبقى محتفظاً بتفوقه في الذائقة الثقافية والوعي القرائي؟

لقد كانت القاعدة الثقافية السائدة سنوات الستينيات وما قبلها وبعدها لسنوات فيما يخص القراءة والنشر وطباعة الكتب تنص على أن مصر تكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ.

. ثم ذهب زمن وجاءت أزمنة قلبت القواعد وغيرت السائد الثقافي بعد أن تفككت كثير من مؤسسات الدول وانهارت الكثير من القيم وانخفضت الدخول، وفقد العراق تحديداً صدارته الاقتصادية عندما انهارت الكثير من قواعد الدولة العراقية، وهو ما حدث في لبنان ومصر اقتصادياً على وجه الخصوص.

إلا أن مصر لا تزال تحتفظ بتقدم ترتيبها في قائمة أكثر الشعوب العربية تأليفاً وقراءة وطباعة ومن حيث أعداد دور النشر، وربما كان تعداد السكان هو ما يرجح كفة مصر وانخفاض أسعار الكتب نسبياً.. إلا أن كثرة الكتب المبيعة، وأعداد معارض الكتب وزوارها، ليست أدلة كافية على عمق الثقافة.

فقد يكون مجتمع ما أكثر استهلاكاً للكتب، بينما يمتلك مجتمع آخر تقاليد أكثر رسوخاً في القراءة النقدية ومناقشة الأدب والفلسفة والفكر.

لكن هذا التمييز ليس حكماً مطلقاً بطبيعة الحال على أن العراقيين والمصريين هم الأفضل؛ فهذا استنتاج يحتاج إلى شواهد تتجاوز الانطباعات، وللأسف فإن المجتمعات العربية تفتقر لهذا النوع من الإحصاءات والدراسات والمتابعات الدقيقة في مجال الثقافة وصناعة الكتب.

لكن، ولأن الثقافة ذاكرة اجتماعية لطالما كانت واحدة من عوامل مقاومة الانهيار. فالعراق لم يبدأ علاقته بالكتاب في سنوات الستينيات ولم تتشكل ذائقته الأدبية بفضل الازدهار الاقتصادي وحده.

هناك تاريخ طويل من المؤسسات التعليمية والمكتبات والجامعات والحركات الفكرية والترجمة والجدل السياسي والأدبي. وربما كان انهيار المؤسسات سبباً في تراجع انتشار الثقافة، دون أن يعني ذلك نسيان هذا التراث والإرث العلمي والثقافي العراقي العريق، فلم يمحُ الانهيار السياسي التقاليد الثقافية التي استقرت لدى أجيال من القراء وانتقلت إلى أبنائهم وأحفادهم كما نرى ونلاحظ.