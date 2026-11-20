هل يمكن أن يفقد مجتمع مكانته الاقتصادية والسياسية والمؤسسية، لكنه يبقى محتفظاً بتفوقه في الذائقة الثقافية والوعي القرائي؟
. ثم ذهب زمن وجاءت أزمنة قلبت القواعد وغيرت السائد الثقافي بعد أن تفككت كثير من مؤسسات الدول وانهارت الكثير من القيم وانخفضت الدخول، وفقد العراق تحديداً صدارته الاقتصادية عندما انهارت الكثير من قواعد الدولة العراقية، وهو ما حدث في لبنان ومصر اقتصادياً على وجه الخصوص.
فقد يكون مجتمع ما أكثر استهلاكاً للكتب، بينما يمتلك مجتمع آخر تقاليد أكثر رسوخاً في القراءة النقدية ومناقشة الأدب والفلسفة والفكر.
لكن هذا التمييز ليس حكماً مطلقاً بطبيعة الحال على أن العراقيين والمصريين هم الأفضل؛ فهذا استنتاج يحتاج إلى شواهد تتجاوز الانطباعات، وللأسف فإن المجتمعات العربية تفتقر لهذا النوع من الإحصاءات والدراسات والمتابعات الدقيقة في مجال الثقافة وصناعة الكتب.
هناك تاريخ طويل من المؤسسات التعليمية والمكتبات والجامعات والحركات الفكرية والترجمة والجدل السياسي والأدبي. وربما كان انهيار المؤسسات سبباً في تراجع انتشار الثقافة، دون أن يعني ذلك نسيان هذا التراث والإرث العلمي والثقافي العراقي العريق، فلم يمحُ الانهيار السياسي التقاليد الثقافية التي استقرت لدى أجيال من القراء وانتقلت إلى أبنائهم وأحفادهم كما نرى ونلاحظ.