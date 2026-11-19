كتب لي قارئ تعليقاً على مقال «استعادة الرائحة» يفسر فيه سبب احتفاظنا بالذكريات المرتبطة برائحة محددة (كرائحة عطر الأم، أو طعام الجيران، أو طعام بائع جائل في أزقة أحياء الطفولة)، يقول:

نحن لا نتذكر الرائحة لأنها جميلة أو جاذبة، لكننا نتذكر أنفسنا كيف كنا في تلك الأيام البعيدة حين شممنا تلك الرائحة لأول مرة، أي أننا لا نحتفظ بالرائحة بسبب الرائحة، نحن نحتفظ بأنفسنا، وحين نستعيدها فنحن نفعل ما هو أكبر وأعمق؛ نستعيد صورة طفولتنا وبراءتنا ونعيم العمر في تلك السنوات الخالية من المكابدات والتعب!

ولقد عدت لذاكرتي، فوجدتني لا أفعل ذلك كما ذكر القارئ، ما يحدث أنه عندما تهب علينا رائحة كتلك التي نحتفظ بها في الأرشيف السري لدماغنا، تعمل أجهزة معينة خاصة بالذاكرة على استدعاء واستحضار صور ووجوه وأصوات ومواقف محيطة بتلك الرائحة، لكن ذلك لا يعني أن الذاكرة تحفظ التجربة كما حدثت تماماً؛

فالذكريات يعاد استعادتها بشكل انتقائي، ثم يتم بناؤها بشكل جديد في كل مرة، لأن بعض التفاصيل تتغير مع الزمن، وبعض الأسماء تنسى وبعض الأحداث تفقد!

لكن لماذا تستطيع رائحة عابرة أن تعيد إلينا عالماً كاملاً من الماضي، بينما لو حاولنا متعمدين فإننا نعجز عن ذلك؟ هل الحنين للماضي له علاقة بالأمر؟ أظن أن الأمر يرتبط بعلاقتنا الخاصة بتلك التفاصيل وما كانت تعنيه لنا تلك الرائحة أو ذلك الطعم، ذلك هو ما يجعلنا لا ننسى رائحة ارتبطت بشخص غادرنا للأبد، أو بعطر حلمنا بأن نمتلكه دون جدوى!

إن استدعاء الذكريات غالباً ما يحدث دون جهد أو تقصد، فهي معادلة عصبية نفسية معقدة لها علاقة بما حدث لنا في طفولتنا أو مراهقتنا مما لم نطلع عليه أحد لأسباب مختلفة، تعود لطبيعة تكويننا النفسي ونوعية التربية التي خضعنا لها، وطبيعة علاقتنا بوالدينا وأسرتنا، فنلجأ للتكتم على أمور قد لا تحمل صفة الخطأ أو العيب، لكن تقديراتنا الساذجة كأطفال أو كمراهقين تجعلنا في نظرنا كذلك، وخوفنا من أن نتعرض للتنمر أو العقاب، فنكتمها لتبقى أحد أسرارنا التي قد تخرج دفعة واحدة لتؤسس عالماً من السحر والإبداع، كما حدث مع مارسيل بروست!