يقال إن الإنسان يحتفظ بروائح ومذاقات معينة لسنوات طويلة في عقله، وإن بإمكانه استحضارها ببساطة عند أول استثارة ترتبط بتلك الروائح، وتجعل الإنسان يستعيدها كأنها حدثت البارحة رغم مضيّ سنوات طويلة عليها.

إن لاحتفاظ العقل بتلك الروائح والطعوم تفسيراً نفسياً وفيزيائياً مرده إلى أن الذهن يحتفظ بكل ما لا يمكنه أن يرسم له صورة واضحة كالرائحة مثلاً، أما السبب الآخر فمرتبط بالتجربة التي مر بها مع تلك الرائحة أو ذلك الطعم، فكثير من تجارب الطفولة يصعب التخلص منها، وكثير من التجارب القاسية أو السعيدة معاً تستقر في اللاوعي زمناً يخيل لأحدنا أنها انمحت أو تلاشت، لكن وعند أول ذكرى تطفو تلك الرائحة أو ذلك الطعم مع كل ما رافقها من مواقف وذكريات دفعة واحدة!

في تاريخ الأدب هناك أعمال عظيمة في هذا السياق، مثل: رواية (العطر) لباتريك زوسكيند، و(البحث عن الزمن المفقود) لمارسيل بروست، و(تلك الرائحة) لصنع الله إبراهيم. و(عطر السيدة ذات الرداء الأسود) لغاستون ليرو، عندما تتحول الرائحة إلى عنصر يستعيد الطفولة والأدلة اللازمة!

لقد ارتبطت ظاهرة استدعاء كمّ هائل من الذكريات بناء على تذوق طعم معين ببروست الذي كتب روايته الخالدة المكونة من 7 أجزاء، وصف فيها كيف أعاد إليه مذاق كعكة المادلين المغموسة في الشاي، والتي تناولها في منزل خالته عندما كان طفلاً، عالماً كاملاً من ذكريات طفولته، لقد أثبت العلم أن (ظاهرة بروست) تعتبر واحدة من أكثر الظواهر الإنسانية إثارة للدهشة، خصوصاً في علاقة الإنسان بالطفولة والذاكرة والحنين.

فالإنسان قد ينسى وجهاً رآه في طفولته، أو تفاصيل بيت عاش فيه، أو صوت شخص كان قريباً منه، لكن رائحة خبز البيت الذي كانت تعدّه والدته، أو رائحة ثياب جدته، أو عطر شخص أحبه قد يحتفظ بها في أرشيف سري داخل عقله، وهناك تبقى تلك الرائحة مع كل ما يتعلق بها من أشخاص ووجوه ومواقف وزمن... إلخ. وتستمر بعد هذه المرحلة عشرات السنين، وما إن تتسرب إليه تلك الرائحة مصادفة حتى تستيقظ ذكريات ومشاعر ظن أنها اندثرت.

أما التفسير العلمي للظاهرة فمرتبط بخصوصية حاسة الشم، إذ ترتبط المسارات العصبية للروائح ارتباطاً وثيقاً بمناطق الدماغ المعنية بالعاطفة والذاكرة.