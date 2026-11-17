أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أول عشرة كتب تحكي تاريخ دبي عبر سير أبنائها تحت عنوان (أهل دبي) ومن متحف الشندغة تحديداً، والمكان هنا يشكل قيمة وأهمية قصوى تتناسب مع مبادرة (إرث دبي) وقيمتها.

ما أطلقته المبادرة كان الدفعة الأولى من 100 كتاب ستطلق تباعاً، سيروي كل كتاب منها سيرة شخصية من أهالي وأبناء دبي.

في السياق نفسه أطلقت «دبي للثقافة» كذلك مبادرة (الإمارات.. بشر وأثر) في شهر يونيو المنصرم، وهي مبادرات لها معنى عميق وقيمة قصوى في وجدان الناس والمدينة معاً، فهي تحفظ صورتها وتاريخها، وتجعل سير الناس مدخلاً لقراءة تاريخ المدينة عبر كافة التفاصيل: المهن والبيوت والعلاقات والتحولات الاجتماعية.

ولذلك فالمبادرة تستحق الاهتمام والمتابعة والتشجيع، نظراً للفكرة النبيلة والتوثيقية التي تحملها، ونظراً لقيمة الاعتراف بدور أبناء المدينة وبناتها في صناعة صورتها المتألقة.

إن كل سيرة قُدّمت عبر هذه الكتيبات تحمل شيئاً يتجاوز صاحبها: صورة لحيّ، وطريقة لكسب العيش، وعلاقات بين الجيران، وظروف تعليم وعمل، وأحلاماً... إلخ، بمجرد أن تجمع هذه السير وتوثق وتحفظ تتحول إلى صورة تعرّف بالمدينة بشكل حي وإنساني يصعب أن تقدمها الأرقام والسجلات وحدها.

بالنسبة إلى دبي، تكتسب هذه القيمة أهمية خاصة بسبب سرعة التحولات التي تعيشها وتتسم بها، فالمسافة بين حياة الأجداد وحياة الأحفاد واسعة، حتى لو أن الفاصل الحقيقي بينهما بضع سنوات، وهنا يأتي دور وضرورة مثل هذه المبادرات التي تستطيع أن تمنح الأجيال الجديدة فهماً لما كان سائداً: كيف عاش الناس وكيف حلموا؟

وكيف سعوا لتحقيق أحلامهم وتوسيع فرص مدينتهم نحو المستقبل؟ كيف نشأت الفرص، وما الصعوبات التي واجهها الناس، وكيف أسهمت جهودهم وعلاقاتهم ومبادراتهم في بناء المدينة؟. إنها تصل المشهد الذي نراه اليوم بالحياة التي جعلته ممكناً.

أما بالنسبة إلى أهالي دبي، ففي توثيق سيرهم اعتراف بأن تجاربهم جديرة بالبقاء، وأن ما عاشوه وقدّموه له مكان في الذاكرة العامة.

وبذلك تخرج حكاياتهم من نطاق الأسرة ومن النطاق الشخصي لتصبح معرفة جماعية يتشاركها المجتمع؛ فيجد الأبناء تاريخ ذويهم محفوظاً، ويجد الآخرون في تلك التجارب، ما يعمّق صلتهم بمكانهم وهويتهم ومنجزات أهلهم.