تقوم مبادرة «الإمارات.. بشر وأثر» التي تتصدى لها «دبي للثقافة» على تقديم مجموعة من الإصدارات يتعرف الجمهور من خلالها على رموز وشخصيات إماراتية مبدعة وملهمة في تاريخ الإمارات، وتحكي هذه الإصدارات سير وذكريات وتجارب إماراتية غنية، تأخذ قارئها في رحلة ملهمة عبر أسماء معروفة الأثر من أبناء الإمارات في كافة مجالات العطاء والإبداع الثقافي، أسماء بنت وعمرت وتركت بصمات لا يمكن أن تمحى من الذاكرة الجمعية لأهالي الإمارات، ونحتاج لأن تكون معروفة ومقدرة في نفوس ووجدان أجيالنا من الشباب والصغار.

تفتح هذه الإصدارات الباب واسعاً للاطلاع والاستزادة حول أصحابها لمن يرغب، لكنها تضم ما يتوجب علينا أن نعرفه عنها ونطلع عليه حتى لا يقول قائل إن هذه البلاد لا تاريخ لها ولا عطاء لأبنائها في السابق، وإن أهالي الإمارات فيما سبق الاتحاد وثورة النفط والاقتصاد والمعرفة، كانوا مجرد صيادي سمك ولؤلؤ فقط لا أثر لهم ولا دور ولا علاقة بالفن والشعر والأدب والموسيقى والبناء، أي أنهم لم يكونوا شيئاً مذكوراً في هذا العالم الملهم!

الحقيقة التي تقدمها هذه الإصدارات تفند وتدحض هذه المزاعم التي يروج لها بعض الجهلة عن تاريخ مجتمع الإمارات ومنطقة ساحل الخليج، فهم وإن اشتغلوا بالصيد وتجارة اللؤلؤ وصناعة السفن والتجارة بين موانئ مدن العالم المهمة، فإن ذلك لا يعد منقصة، بل الأمر عكس ذلك، فقد قدموا للعالم أعظم الحرف وأعظم ميراث فيما يخص تجارة وأنواع وعلم البحار واللؤلؤ والسفن، إلا أن هذا جانب واحد فقط من جوانب عظمة الإنسان الذي عرف كيف يقاوم صعوبة الحياة وشظف العيش، حتى أمكنه بما توافر له من نعم وموارد فيما بعد أن يبني أعظم المدن وأكثر الدول نجاحاً وتألقاً.

وكما تقول النشرة المرفقة بالإصدارات التي أصدرتها «دبي للثقافة» فإن القصص لا تنتهي برحيل أصحابها، بل تبدأ من الأثر الذي تركوه. إن هذه السير قرأت منها (أحمد بن دلموك، أحمد بن سليم، سلطان العويس، عوشة بنت خليفة السويدي، سلطان الشاعر، أحمد بن ماجد، حسن اليماحي، حميد الشامسي، جابر جاسم، رفيعة بنت ثاني بن قطامي).