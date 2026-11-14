التاجر ومدينته 2-2

لقد كانت أجمل الدلالات في إجابة علي البواردي عن (البداية من الصفر) اعتراف الناجح، وهو يروي حكايته، بما منحته إياه دولته، وبما وجده مهيأً أمامه، وأن يتذكر أن أول رأسماله كان الدولة التي انطلق منها، هذه الالتفاتة من رجل ناجح وملهم مثله، كانت من أفضل ما جاء في اللقاء.

في حالة دبي مثلاً، تتسع دلالة العلاقة بين نجاح التاجر وما تقدمه له هذه المدينة، فدبي ليست نتاج اليوم، وليست وليدة ناطحات السحاب وفنادق السبع نجوم ومئات المعارض والقمم والمنتديات العالمية، وهي مدينة لم تبنَ في غفلة من الوقت، ولا ظهرت بالصدفة، إنها مدينة بنيت بالجد والجهد والصرامة والدقة والصبر والمحبة والكرم والتسامح والثقة، كل هذه القيم العظيمة غرستها دبي في أبنائها فكانت أول الطريق، ثم كان الموقع الذي يصل بين جهات العالم، والخبرة المتراكمة في التجارة، والعلاقات القديمة مع الشرق والغرب، كلها أرصدة سبقت الكثير من المشاريع التي نراها اليوم.

دبي مجتمع ذو طبيعة خلاقة، مرحبة بالجديد، ومشجعة على الابتكار، تعلّم أهلها من البحر والأسواق والأسفار أن الرزق يحتاج إلى حركة، وأن المغامرة المحسوبة باب من أبواب العمل، وأن العلاقة مع المختلف قد تفتح سوقاً، وتخلق فرصة وتضيف معرفة.

لكن الموقع وحده لا يصنع مدينة تجارية كبرى، كما أن تاريخ التجارة لا يكفي لضمان مستقبلها. كان لا بد من حكم يدرك قيمة هذه المقومات، ويعمل على تطويرها، ويمنح التجار ما يحتاجون إليه من مرافق وتسهيلات وتشجيع وثقة. فالتاجر يحتاج إلى ميناء وطريق وإجراءات واضحة، ويحتاج كذلك إلى الشعور بأن طموحه مفهوم، وأن نجاح مشروعه يلتقي مع طموح المدينة نفسها.

هكذا تصبح الموانئ والمطارات وشبكات المواصلات والخدمات جزءاً من رأسمال المشروع، وإن لم تكن ملكاً لصاحبه. ويصبح اسم دبي، وما يفتحه من أبواب للتعامل والتعارف والوصول إلى الأسواق، رصيداً ينتفع به من يعمل فيها. فما تنجزه المدينة قبل وصول المستثمر، وما تتيحه له بعد وصوله، يوفران عليه كلفة تأسيس كثير من شروط النجاح.

لا يلغي ذلك تعب الأفراد، ولا يجعل فرصهم متساوية، ولا يضمن لكل مشروع أن ينجح. لكنه يمنحنا قراءة أكثر إنصافاً للنجاح؛ فصاحب المشروع يستحق التقدير على ما بذله، والمدينة تستحق أن يُرى ما قدمته له.