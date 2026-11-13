التاجر ومدينته 1-2

حين يُسأل رجل أعمال عن بداياته، نتوقع غالباً ألا يمضي الحديث دون عبارة «لقد بدأت من الصفر».. يقولها صاحبها بتباهٍ وعنفوان، فليس هناك أكبر من أن نجلس لنتابع رجلاً أسس امبراطورية أموال واستثمارات من الصفر! فهذا ليس مجرد رجل مكافح أو مجتهد، إنه رجل خلّاق وعظيم، ويثير الإعجاب، وبالتأكيد يثير الحسد وشهية التشبه!

إذن فحكاية البداية من الصفر، واليد الخالية التي صفقت وحدها طويلاً حتى نبت لها ألف يد، والطريق الشاق، والنجاح الذي صنعه صاحبه وحده، كل هذا لا بد من أن يأتي عند الإجابة عن السؤال: كيف بدأت؟ لكن ابن دبي رجل الأعمال الإماراتي علي البواردي، في مقابلة بودكاست أجراها أخيراً مع جمال الملا، اختار أن يلفت النظر إلى ما يتجاوز حكايته الشخصية.

فعندما سُئل إن كان يعتبر نفسه قد بدأ من الصفر، جاءت إجابته حاسمة: إن التاجر في دبي لا يبدأ من الصفر؛ لأن دبي نفسها، بما توفره من إمكانات وتسهيلات، تمثل رأس مال حقيقياً يضاف إلى ما يملكه، ويختصر عليه الكثير من الوقت والجهد والكلفة.

تستحق هذه الإجابة أن نتوقف عندها، خصوصاً حين تأتي من رجل يفضّل أن يتحدث عنه عمله وإنجازه، ويقل حضوره في الإعلام. إنها تعيد إلى حكاية النجاح طرفاً ننساه أحياناً، أو نمر على دوره سريعاً ونحن نعدد صفات الناجحين: المدينة التي بدؤوا منها، وما كان متاحاً لهم فيها يوم خطوا خطواتهم الأولى.

اعتدنا أن نتحدث عما يقدمه الناس لمدنهم، فيبنون ويستثمرون، وينشئون الشركات، ويوفرون الوظائف، ويسهمون بجهودهم وأفكارهم في تطويرها ونقلها للأمام بشكل لا يمكن إنكاره. وهذا صحيح، لكن العلاقة تسير في الاتجاهين؛ فالمدينة أيضاً تمنح أبناءها والمقيمين فيها أسباباً للعمل، وتفتح أمامهم أبواباً، وقد تختصر عليهم مسافات كان عليهم أن يقطعوها وحدهم لو بدؤوا في مكان آخر. تماماً كما ذكر السيد البواردي: «أنا لم أبدأ في أفريقيا أو في بلد يعاني مجاعة لتكون بدايتي من الصفر»، ثمة جهد فردي وراء كل مشروع، وثمة أيضاً شروط عامة تخص المدينة والبيئة تجعل هذا الجهد قادراً على أن يثمر.