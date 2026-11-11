التلقي المختلف

في حياتنا تركة هائلة من المسكوت عنه في سلوكياتنا وفي تفاصيل علاقتنا بأنفسنا وبمن حولنا، تفاصيل تصنعنا، وتكشف بشكل أو بآخر درجة شقائنا وضعفنا واعتدادنا بأنفسنا وانحرافاتنا أيضاً، مع ذلك فالكل يتبارى في التأكيد على سويته واستقامته وطهارته الروحية، وكأنه يدفع عن نفسه تهمة أو يقدم نفسه بملائكية غير مطلوبة منه أصلاً!

في روايته «امتداح الخالة» يعلي الروائي البيروفي ماريو فرغاس يوسّا - الحائز على جائزة نوبل عام 2010 - صوت الأنا الفردية المتغطرسة المختبئة في أعماق الفرد، ويرفع الغطاء عن ممارسات الإنسان في وحدته، متماهياً مع شرطه البشري التام والصريح دون مواربة، معلناً أن العودة لتاريخ «الأساطير» القديمة هي عوده للطبيعة الإنسانية، هذا التاريخ الذي صنعته سلسلة طويلة من تراكمات الأديان والفنون والعلاقات الإنسانية الطبيعية وغير الطبيعية معاً بحسب الفكر الغربي.

تجري الأحداث في زمن غير محدد وفي مكان غامض، بينما يرسم يوسا شخوص العمل بشكل مذهل، وبتفاصيل تصل حد الصدمة، الأب وزوجة الأب والطفل والخادمة، حيث تعمد يوسا أن يترك المكان بيتاً معلقاً في فضاء العاصمة «ليما» لم يخرج شخوصه منه أبداً، إلا حين أشار بكلمات محدودة إلى خروج الزوجة للتبضع وشراء متطلبات البيت، هذه المرأة/ زوجة الأب هي وحدها المحرك والرابط والمرتبط بالجميع، في إشارة لحواء مركز ثقل الحياة وضرورتها للجميع.

يكتب يوسا «امتداح الخالة» ضمن أربعة مسارات متوازية ومتقاطعة ومتداخلة في آن واحد.

أولاً: مسار السرد التفصيلي الذي يتميز به يوسا، ثانياً: مسار الأسطورة الإغريقية لتعزيز تصورات وبنية الرواية، ثالثاً: مسار الفن التشكيلي، رابعاً: المسار الرمزي المحفز للعقل على تفكيك النص وإعادة تركيبه وقراءته.

قالت لي سيدة بعد أن قرأت الرواية: «لقد أثارت الرواية تقززي»، في الوقت الذي وجدتها أنا من أجمل ما كتب يوسا.. إن اختلاف الآراء هذا يشكل تحقق الهدف، وهو حرية القراءة واختلاف الذائقة ومستويات التقبل والتلقي بين القراء.

وهنا نتساءل ونحن في هذه النقطة الزمنية من تاريخ الإنسان والفن والميديا المتوحشة و المتدفقة في وجوهنا ليل نهار كأمعاء حيوان مذبوح على جانب الطريق، ألازال هناك ما يثير التقزز فعلاً بعد كل ما نراه ونتابعه؟ وهذه في الحقيقة قضية إشكالية تصور غالباً في أوساط قرائنا مع هذا النوع من الأدب!

من يقرأ رواية «امتداح الخالة» يحتاج إلى الكثير من الوعي وتفعيل ثقافة الاستدعاء وتنشيط الذاكرة للربط بين الأعمال الأدبية والفن وعلاقته بالأساطير، وإلى توسيع زوايا الرؤية، وذلك بالنظر لها بموضوعية وفي إطار ظرفها وبيئتها والذهن الغربي الذي أنتجها، وكافة السرديات المحيطة بها.