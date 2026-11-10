ثم أصبحنا نشبههم!

يبدو أن القول بأننا كلما كبرنا أصبحنا أكثر شبهاً بأمهاتنا، ليس مجرد مقولة يمكن أن نختلف عليها، فنحن ما إن نجلس إلى أصدقائنا الذين هم من جيلنا تماماً أو حتى الذين أصغر منا قليلاً، نجد أن المقولة التي كنا بالأمس نمر بها ساخرين أو منكرين إمكانية أن تكون حقيقة أو أن تتمثل أمامنا، تصبح بالفعل جزءاً من سلوكنا اليومي، وإن بالغت فإنني سأقول بأنها مع تقدمنا في العمر تصبح المحرك والطابع الذي يمنح تصرفاتنا وأقوالنا وأفكارنا جزءاً كبيراً من عمقها وهويتها .

تتبدل بعض أفكارنا التي كانت سبباً في خلافاتنا مع أمهاتنا والكبار في أسرنا، فنصير نفكر ونردد - بدون ترتيب أو انتباه - تلك الكلمات والأوامر والنصائح والمخاوف التي لطالما كانت دستوراً ضابطاً لعلاقتنا بهم والتي ضقنا بها، وغضبنا وأضربنا عن الطعام والكلام معهم بسبب تكرارها على أسماعنا فكانت القشة التي قصمت قدرتنا على طاعتهم، لكنهم كانوا يصرّون على تكرارها كما كنا نصرّ على إنكار أهميتها.

كانوا محكومين بوعي المسؤولية والخبرة والحرص علينا، كما كنا مذعنين لقصور التجربة وشغف التمرد والاكتشاف، وبين الوعي والشغف امتدت جسور سارت تحتها مياه العمر متدفقة وغزيرة، حتى بلغنا الوعي الذي بلغوه وعرفنا من التجربة ما عرفوه.

فاختلف المنظور الذي يحكمنا وتغير المنظار الذي نرى من خلاله وصارت النظرة أوسع وأشمل وأقل تمرداً وغضباً وأنانية وجهلاً، حتى إننا صرنا نشعر بما كانوا يشعرون، أو بمعنى أدق: صرنا نستعير كلماتهم ولغتهم وطريقتهم في الحديث ومخاوفهم، بل وذائقتهم في اللباس والطعام وتربية الأبناء، تلك الطريقة التي كانت ذات عمر غض تخنقنا!

تجد الابن يفتش فيما ترك والده من مقتنيات مر عليها زمن، فيختار ساعته ليرتديها، وترى تلك الابنة تعود لنصائح والدتها التي كانت تغضبها فترددها على مسامع بناتها، وتراها توصي أبناءها بالتزام كل ما من شأنه أن يحافظ على دينهم وعادات أهلهم ..

نصير إذا كبرنا أشبه الناس بهم، وكأننا نستعيدهم لأننا اشتقنا إليهم أو لأننا تعبنا من الحياة فنتوكأ عليهم، كنا نشد أيديهم وأطراف ثيابهم كي لا نقع ونحن نتبعهم صغاراً!