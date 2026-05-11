الأناقة البسيطة

قرأت في صفحة روائية عربية، مقولة لافتة لأحد أساطين الموضة والأزياء والذي يفترض أن يكون معنياً بالبهرجة والمبالغة في الزينة وإبراز الجمال الأنثوي المادي، لكنه وبدلاً من ذلك فإن كريستيان ديور يقول (البساطة، وحسن الذوق، والنظافة؛ هذه هي الركائز الثلاث للأناقة الحقيقية، وهي لا تكلف مالاً. الأناقة هي مزيج من الرصانة، والتركيز، والطباع الطبيعية، وليست استعراضاً للثراء).

ديور هنا ينظر إلى الأناقة بوصفها حالة داخلية قبل أن تكون عرضاً خارجياً. لذلك لم يكن يقيس جمال المرأة بكمية الزينة أو البذخ، بل بقدرتها على خلق انسجام هادئ بين شخصيتها ومظهرها. فالمبالغة، في نظره، ليست دائماً تعبيراً عن القوة؛ أحياناً تكون محاولة صاخبة لإخفاء هشاشة داخلية أو خوف من ألا يُرى الإنسان كما هو.

حين يقول إن البساطة وحسن الذوق والنظافة هي أساس الأناقة، فهو يعيد تعريف الجمال بعيداً عن الاستهلاك والاستعراض. كأن الأناقة الحقيقية عنده لا تحتاج أن تصرخ كي تُلاحظ؛ يكفي أن تكون متماسكة، واثقة، ومتصالحة مع ذاتها. المرأة الأنيقة ليست تلك التي تُغرق نفسها بالتفاصيل، بل التي تعرف ما الذي يجب الاستغناء عنه. فالحذف أحياناً أرقى من الإضافة.

وفي هذا المعنى، تصبح الرصانة شكلاً من أشكال القوة النفسية. الشخص الواثق لا يشعر بحاجة دائمة إلى إثبات قيمته عبر العلامات الباهظة أو الزخرفة المفرطة، لأن حضوره نفسه يكفي. بينما الإفراط في التزيين قد يتحول إلى نوع من الضجيج البصري الذي يحاول تعويض غياب الحضور الحقيقي.

كما أن فكرة «الطباع الطبيعية» التي أشار إليها ديور مهمة جداً؛ فهو يرى أن الأناقة لا تُفرض بالقوة ولا تُستعار بالكامل من الموضة، بل تنبع من انسجام الإنسان مع طبيعته الخاصة. لذلك تبدو بعض النساء أكثر أناقة بملابس بسيطة جداً، لأن ما يلمع ليس القماش بل الشخصية.

وربما لهذا تبقى الأناقة الكلاسيكية حيّة عبر الزمن، بينما تموت المبالغات سريعاً. فكل ما يقوم على لفت الانتباه فقط يشيخ بسرعة، أما ما يقوم على التوازن والصدق الداخلي فيظل محتفظاً بجاذبيته حتى بعد عقود.