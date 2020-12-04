محكمة ويسكونسن العليا ترفض نظر طعن ترامب على نتائج الانتخابات في الولاية

المصدر: رويترز

رفضت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الأمريكية أمس الخميس نظر دعوى رفعتها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في الثالث من نوفمبر الماضي بالولاية، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة معارك قضائية خسرتها الحملة.

وكان فريق ترامب قد قدم الدعوى، التي تطعن على نتائج الانتخابات في ويسكونسن سعيا لإبطال 221323 صوتا جرى الإدلاء بها عبر وسائل غير الذهاب إلى مراكز الاقتراع، مباشرة إلى المحكمة العليا بالولاية يوم الثلاثاء.

وفاز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأغلبية الأصوات في ويسكونسن، متفوقا على ترامب بنحو 200 ألف صوت حسبما ذكرت لجنة الانتخابات في الولاية التي صدقت على فوز بايدن يوم الاثنين.

ويرفض ترامب قبول نتيجة الانتخابات ويواصل الطعن عليها في المحاكم لكن دون جدوى. ويزعم، دون تقديم دليل، أن الانتخابات شابها تزوير واسع النطاق.

وقالت محكمة ويسكونسن العليا في رفضها نظر الدعوى إن مقدميها يمكنهم رفعها أمام محكمة أقل درجة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت حملة ترامب ستفعل ذلك.

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