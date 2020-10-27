بايدن يتقدم بقوة في ويسكونسن وبفارق ضئيل في بنسلفانيا

المصدر: رويترز

أظهرت استطلاعات رأي أجرتها رويترز / إبسوس أمس الاثنين أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم على الرئيس دونالد ترامب بفارق كبير في ولاية ويسكونسن وبهامش ضئيل في ولاية بنسلفانيا قبل ما يزيد قليلا على أسبوع من يوم الانتخابات.

وتستطلع رويترز / إبسوس آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات، هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا، والتي ستلعب دورا حاسما في تقرير ما إذا كان ترامب سيفوز بولاية ثانية في منصبه أم سيطيح به بايدن.

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