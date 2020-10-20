تغييرات على مناظرة ترامب / بايدن الأخيرة

المصدر: رويترز

قالت اللجنة المشرفة على مناظرات انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة إن المناظرة الأخيرة التي تجرى يوم الخميس بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن ستشهد إغلاق مكبر الصوت للسماح لكل مرشح بالتحدث لبعض الوقت من دون أن يقاطعه الآخر.

وقالت لجنة المناظرات الرئاسية التي ترعى المناظرة التليفزيونية في ناشفيل إن التغييرات ضرورية بعد المناظرة الأولى التي جرت بين المرشحين في 29 سبتمبر.

وقالت اللجنة في بيان "ندرك بعد مناقشات مع الحملتين أن أيا منهما قد لا تكون راضية تماما عن الإجراءات المعلنة اليوم".

وأضافت "نشعر بالارتياح لأن هذه الإجراءات تحقق التوازن الصحيح وتصب في مصلحة الشعب الأمريكي الذي تجرى من أجله هذه المناظرات".

وسيمنح منظمو المناظرة كل مرشح دقيقتين من دون انقطاع في بداية كل جزء من المناظرة يمتد إلى 15 دقيقة لكل منهما.

وقالت اللجنة "المرشح الوحيد الذي سيُفتح مكبر صوته خلال فترات الدقيقتين هو المرشح الذي تُعطى له الكلمة وفقا للقواعد".

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