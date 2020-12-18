كوريا الجنوبية تسجل 1062 اصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

المصدر: د ب أ

سجلت كوريا الجنوبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1062 إصابة جديدة متجاوزة الألف حالة يوميا لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن من بين الحالات الجديدة 1036 حالة انتقال محلي للعدوى ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 47 ألفا و 515 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 11 حالة وفاة إضافية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 645 وفاة.

كما تعافى 372 حالة من بين المصابين ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 33 ألفا و 982 حالة.

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