حساء وسمك وفاكهة عشاء رئيسي وزراء بريطانيا والمفوضية الأوروبية

المصدر: د ب أ

تناول رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين السمك والفاكهة خلال وجبة العشاء، التي جمعتهما قبل بدء محادثاتهما بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا للصحفيين إن جونسون وفون دير لاين تناولا خلال وجبة العشاء حساء اليقطين والاسكلوب ثم سمك الترس المدخن والبطاطس المهروسة والخضروات وحلوى البافلوفا مع فاكهة وشراب جوز الهند.

يأتي هذا بعد إعلان كل من جونسون وفون دير لاين يوم الاثنين الماضي اعتزامها عقد لقاء مباشر بينهما في العاصمة البلجيكية بعد شلل المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الحوكمة والمصائد وإيجاد أرضية للمنافسة العادلة بين الشركات الأوروبية والبريطانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز