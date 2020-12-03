نقل نحو 100 ألف مصاب بكورونا إلى المستشفيات في أمريكا خلال يوم واحد

المصدر: د ب أ

اقترب عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بكوفيد-19 في الولايات المتحدة من 100 ألف شخص- وهو أعلى مستوى على الإطلاق- مع انتشار الوباء والضغوط على أنظمة الرعاية الصحية.

تم إدخال 98 ألفا و 691 أمريكيا إلى المستشفيات أول أمس الثلاثاء، وفقا للبيانات التي جمعها مشروع تعقب فيروس كورونا، وهو الأحدث في سلسلة من الأرقام القياسية اليومية التي استمرت لأسابيع.

وحذر مسؤولون في بعض الولايات، بما في ذلك كاليفورنيا، من نقص أسرة المستشفيات والموظفين.

وغردت لوان وودوارد، التي تقود أكبر نظام مستشفيات في ولاية ميسيسيبي، وهو مركز جامعة ميسيسيبي الطبي، بأنه تم شغل جميع الأسرة بالمرضى.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميا، والتي تراجعت عن مستويات قياسية، إلى أكثر من 180 ألفا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة ومقرها بالتيمور إن الولايات المتحدة شهدت أيضا أكبر عدد من الوفيات من المصابين بكوفيد-19 منذ منتصف أبريل، حيث توفي 2597 شخصا أول أمس الثلاثاء. ويقترب هذا الرقم من الرقم القياسي المسجل في أبريل وهو 2607 حالة وفاة يومية.

وفي الوقت الذي تتوفر فيه اللقاحات، إلا أن خبراء الصحة يتوقعون أن التجمعات خلال عيد الشكر والعطلات الأخرى ستزيد من وتيرة الارتفاع الواسع النطاق في عدد الإصابات.

حذرت السلطات الصحية الأمريكية أمس الأربعاء من السفر خلال عطلة عيد الميلاد في نهاية هذا الشهر.

شهدت الولايات المتحدة عددا أكبر بكثير من الحالات والوفيات مقارنة بأية دولة أخرى. وسجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة، 7ر13 مليون إصابة منذ بداية الوباء وتجاوز عدد الوفيات فيها 270 ألفا.

وعلى الصعيد العالمي، تم تسجيل أكثر من 64 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و 4ر1 مليون حالة وفاة.

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