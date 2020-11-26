ألمانيا تمدد قيود كورونا بعد تسجيل وفيات قياسية

المصدر: رويترز

اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع حكام الولايات الاتحادية اليوم الأربعاء على تمديد وتشديد الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر على الأقل، وقالت إنه من المتوقع تمديدها خلال يناير.

وقالت ميركل إنه من السابق لأوانه القول متى تنخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19 إلى مستوى يبرر رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.

وبعد حديثها مع حكام الولايات، وعددها 16 ولاية، قالت ميركل "ليس هذا على الإطلاق هو وقت إعلان انتهاء الأزمة".

وسجلت ألمانيا وفيات قياسية بفيروس كورونا المستجد بلغت 410 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قبيل اجتماع زعماء الولايات، مع ميركل الأربعاء لبحث القيود التي ستفرض في فترة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.

وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بأن أعداد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زادت 18633 حالة إلى 961320 حالة.

ويعني تمديد إجراءات احتواء الفيروس الإبقاء على الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه مغلقة في حين تظل المدارس والمتاجر مفتوحة.

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