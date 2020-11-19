مومباي تسمح للمدارس بإعادة الفتح للطلاب الكبار اعتبارا من الاثنين المقبل

المصدر: د ب أ

أفاد منشور لبلدية مومباي الهندية بأنه يمكن للمدارس في المدينة استئناف فصولها للصفوف من 9 إلى 12 اعتبارا من 23 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن مدارس مومباي تجري فصولا عبر الإنترنت منذ يونيو جراء جائحة فيروس كورونا.

وتم السماح لما يصل إلى 50 % بالمئة من المعلمين بالعمل بشكل تناوبي في كل المدارس الابتدائية وفي التعليم عن بعد وفي مراكز الاستشارات عن بعد.

ويتضمن المنشور أيضا إرشادات بشأن الصحة والنظافة الشخصية وغيرها من الأوجه المتعلقة بالسلامة التي يجب تنفيذها قبل فتح المدارس.

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