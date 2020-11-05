فرنسا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية

المصدر: رويترز

أعلن مدير قطاع الصحة العامة في فرنسا اليوم الخميس تسجيل 58046 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ثاني حصيلة إصابات يومية قياسية خلال أربعة أيام، مقارنة مع 40558 إصابة أمس الأربعاء.

وجرى نشر الحصيلة الجديدة بعد قليل من إعلان باريس قيودا جديدة إلى جانب إجراءات العزل العام الثاني في أنحاء البلاد والذي بدأ تطبيقه الجمعة الماضية.

وزادت حصيلة الوفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا إلى 39037 وفاة بعد تسجيل 363 حالة جديدة، مقارنة مع 385 أمس الأربعاء. وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و601367.

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