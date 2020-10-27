إيطاليا تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة الإيطالية الثلاثاء إنها سجلت 21994 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى رقم يومي منذ بدء الجائحة في البلاد، وارتفاعا من الرقم القياسي السابق المسجل يوم الأحد والبالغ 21273 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 221 وفاة جديدة اليوم بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ارتفاعا من 141 أمس، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها إيطاليا أكثر من 200 وفاة في يوم واحد منذ منتصف مايو.

وتوفي 37700 إجمالا في إيطاليا بسبب الفيروس، بينما تم تسجيل 564778 إصابة إجمالا حتى الآن.

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