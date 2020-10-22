إطلاق سراح 43 رهينة احتجزهم مسلح داخل بنك في جورجيا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الخارجية في جورجيا في ساعة مبكرة من صباح السةم الخميس أنه تم إطلاق سراح 43 رهينة بعد احتجازهم لعدة ساعات من قبل رجل مسلح تحصن داخل بنك في جورجيا.

وبحسب تقارير إعلامية، كان الخاطف يرتدي زيا عسكريا ويطالب بفدية قدرها 500 ألف دولار.

وقالت وزارة الخارجية إنها تواصل التحقيق ولم تحدد ما إذا كان قد تم دفع أي أموال.

واقتحم الرجل المسلح البنك في مدينة زوجديدي حوالي الساعة 14:30 مساء (11:00 بتوقت غرينتش).

وأظهرت صور في وسائل الإعلام الجورجية الرجل وهو يرتدي قناعا وبيده قنبلة يدوية تاركا مبنى البنك برفقة ثلاثة رجال.

ولم تتضح بعد هوية الرهائن.

وأعلنت السلطات أن فرق العمل طوقت المنطقة المحيطة بالبنك بعد ظهر أمس وبدأت عملية "لتحييد" الرجل.

وبعد مفاوضات مع الشرطة، بدأ محتجز الرهائن في إطلاق سراح بعضهم، بمن فيهم امرأة حامل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز