شاهد.. مظاهرات تايلاند مستمرة رغم الحظر
تحدى الآلاف من المتظاهرين في تايلاند مرسوما يحظر التجمعات التي تفوق أربعة أفراد وخرجوا إلى شوارع العاصمة بانكوك احتجاجاً على سياسات الحكومة.
ويسعى المتظاهرون، بحسب "يورونيوز"، إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا، وإحداث تغيير جذري لتعديل صلاحيات الأسرة المالكة في البلاد.
وقال أحد المتظاهرين: "نحن الآن مثل تيار سريع الحركة ومستعد لتغيير الاتجاه في أية لحظة".
شاهد.. مظاهرات #تايلاند مستمرة رغم الحظرhttps://t.co/j502veakN1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pWZYhYQYGK— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 22, 2020
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