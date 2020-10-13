بعد خروج الأوضاع عن السيطرة.. ألمانيا تعيد نشر 15 ألف جندي لمواجهة كورونا

المصدر: رويترز

قالت وزارة الدفاع الألمانية إنها قد تنشر نحو 15 ألف جندي لدعم السلطات في معركتها لاحتواء كورونا، نتيجة الصعوبات الشديدة التي تواجهها وتزايد عدد الحالات، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن نحو 1300 جندي يقدمون بالفعل المساعدة للإدارة المدنية، مضيفا أن الجيش مستعد لنشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من أجل هذه المهمة إذا لزم الأمر.

ونجحت ألمانيا في الحد من انتشار الجائحة بشكل أكبر من الكثير من جيرانها، مع الإبقاء على انخفاض عدد الوفيات، لكن العدد اليومي للإصابات بالفيروس قفز الأسبوع الماضي إلى أكثر من أربعة آلاف، مع تزايد الحالات في المدن الكبرى مثل برلين وفرانكفورت.

وحذرت الحكومة من أن الأوضاع بدأت تخرج عن السيطرة، إذ أن الموظفين المحليين المكلفين بتعقب المخالطين لإصابات مؤكدة عبر الهاتف، أصبحوا يعملون فوق طاقتهم بسبب تزايد أعداد الحالات.

وتلقت الوزارة مئات الطلبات من عدة جهات حكومية ومدنية، من أجل حصولهم على الدعم من الجيش بسبب عدم قدرتهم على السيطرة وضبط الأمور.

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