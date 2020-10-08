بالفيديو.. ترامب يشيد بأدوية "ريغينيرون" و"إيلي ليلي" في علاج كورونا

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع مصور على تويتر أمس الأربعاء إن الفضل في شفائه يعود لأدوية شركتي ريغينيرون وإيلي ليلي أند كو، مشيراً إلى أنه يرغب في جعلها متوفرة على نطاق واسع.

وقال ترامب في المقطع المصور "شعرت بتحسن على الفور...لدينا ريغينيرون ولدينا عقار مشابه كثيرا من إيلي ليلي ويجري طرحهما حاليا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ"، مضيفا أنه سيسعى لإتاحة العقارين مجانا.

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