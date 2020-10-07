ترامب يرفع السريّة عن وثائق التدخل الروسي في الانتخابات وهيلاري كلينتون

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الاتحادية في التدخل الروسي في الانتخابات واستخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادما خاصا لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية.

وكتب على تويتر يقول "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. لا تنقيح!".

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