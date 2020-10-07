إصابة المستشار بالبيت الأبيض ستيفن ميلر بكورونا

المصدر: رويترز

ذكر مراسل لشبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية على تويتر أن المستشار بالبيت الأبيض ستيفن ميلر أصيب بفيروس كورونا، وذلك في أحدث إصابة بالفيروس يجري الإبلاغ عنها بين الأفراد المقربين من الرئيس دونالد ترامب منذ إعلان الرئيس الجمهوري إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وأبلغ ميلر رويترز بأنه كان يعمل عن بعد ويعزل نفسه منذ خمسة أيام وأن نتائج فحوصه جاءت إيجابية أمس الثلاثاء.

وكانت كاتي زوجة ميلر، وهي متحدثة باسم مايك بنس نائب الرئيس، قد أصيبت بالفيروس في مايو.

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