ترامب يحث الأمريكيين على عدم الخوف من كورونا وبايدن يهاجمه

المصدر: وكالات

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين من مستشفى عسكري عولج فيه على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، ودعا الأمريكيين في رسالة مصورة إلى "الخروج" وعدم الخوف من فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعد "مرحلة الخطر"، فقد ظهر ترامب متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نُشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض من مركز والتر ريد الطبي.

وقال ترامب "لا تدعوه يسيطر عليكم (فيروس كورونا). لا تخافوا منه".

وأضاف "سنعود.. سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة... لا تدعوه يسيطر على حياتكم. اخرجوا وكونوا حذرين".

وقد هاجم المرشّح الديمقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحاته المطَمئنة بشأن كوفيد-19 حتى بعد أن أصيب هو شخصياً بالفيروس الفتّاك.

وبنبرة غاضبة قال نائب الرئيس السابق في مقابلة مع قناة "لوكال 10" التلفزيونية المحليّة في فلوريدا "لقد رأيت تغريدة كتبها، لقد أروني إياها، لقد قال ( لا تدعوا كوفيد يتحكّم بحياتكم). اذهب وقل ذلك لـ 205 آلاف أسرة خسر كلّ منها شخصاً" بسبب الجائحة.

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