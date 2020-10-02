ترامب يخضع لحجر صحيّ بعد إصابة مستشارته بكورونا

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير متأكد ما إذا كان سيتعين عليه الدخول في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لقد كانت نتيجة اختبارها إيجابية، لقد سمعت بذلك للتو". وأضاف "أنت تقترب وتحدث أمور".

وتابع الرئيس الأمريكي في إشارة إلى نفسه وزوجته ميلانيا ترامب: "لذا لا أعلم ما إذا كنا سنخضع للحجر الصحي أم إننا أصبنا".

ولا يتضمن جدول ترامب لليوم الجمعة، والذي صدر مساء الخميس، أي إشعار بالحجر الصحي.

يشار إلى أن هيكس من أقرب مستشاري ترامب وغالبا ما تسافر معه.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء، التي كانت أول من أفاد بإصابة هيكس بالفيروس، إنها خضعت للحجر الصحي على متن طائرة الرئاسة مساء الأربعاء أثناء عودتها مع الرئيس من تجمع انتخابي في مينيسوتا.

يشار إلى أن مستشارة الرئيس هي من بين أكثر من 2ر7 مليون أمريكي ثبت إصابتهم بالفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه تم اتخاذ خطوات للحد من تعرض الرئيس لكوفيد-19.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير إن "الرئيس يأخذ صحة وسلامة نفسه وكل من يعمل في دعمه والشعب الأمريكي على محمل الجد".

في غضون ذلك، كتب الرئيس على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا". وأضاف "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!". ولم يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يومًا.

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