20 مليار دولار مساعدات لمقدمي الخدمة الصحية في أمريكا لمواجهة كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أمس الخميس أن المستشفيات ومراكز وعيادات الخدمات الصحية الأخرى على الخطوط الأمامية في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد) يمكنها التقدم بطلبات للحصول على مساعدات حكومية بقيمة 20 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن وزارة الصحة توزع أكثر من 100 مليار دولار على مراكز خدمات الرعاية الصحية التي تكبدت خسائر في الإيرادات نتيجة لمرض كوفيد-19.

وسيكون هذا الدعم المالي متاحا للمستشفيات والعيادات التي تلقت بالفعل بعض المساعدة، لكن لا تزال تعاني من مشاكل مالية.

وقالت الوزارة إن مقدمي الخدمة الصحية "سيكونون مدعوين للتقدم بطلبات للحصول على تمويل إضافي، يأخذ في الاعتبار، الخسائر المالية والتكاليف في شكل نفقات تشغيل جراء فيروس كورونا".

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