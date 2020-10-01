نسبة مشاهدة مناظرة ترامب وبايدن أدنى من 2016

المصدر: رويترز

اجتذبت المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمنافس الديمقراطي جو بايدن جمهورا أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجل قبل أربع سنوات، وفقا لبيانات نيلسن الصادرة أمس الأربعاء.

وشاهد ما يقدر بنحو 73.1 مليون شخص المناظرة، التي اتسمت بالفوضى ليلة الثلاثاء، عبر 16 شبكة؛ أي أقل من الرقم القياسي البالغ 84 مليونا الذين شاهدوا مناظرة ترامب والسيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون منافسته في انتخابات العام 2016.

ويمثل هذا انخفاضا 13% عن الرقم المسجل العام 2016.

وتتضمن أرقام نيلسن الأشخاص الذين يشاهدون من المنزل وفي أماكن مثل المقاهي والمطاعم. كما تضمنت بعض المشاهدات الرقمية من خلال أجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت.

وعلى مدى 90 دقيقة اتسمت بالإهانات الشخصية والمقاطعات المتكررة من ترامب تشاحن المرشحان بشدة حول سجل الرئيس فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا والرعاية الصحية والاقتصاد.

ومن المقرر إجراء مناظرة بين المرشحين على منصب نائب الرئيس مايك بنس وكمالا هاريس في السابع من أكتوبر.

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