ترامب يحذر من إمكانية تسجيل 2.5 مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية تسجيل 2.5 مليون وفاة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، مع تخطي البلاد لحاجز الـ 200 ألف وفاة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الثلاثاء عندما سئل عن عدد الوفيات: "أعتقد أنه أمر مخز، إذا لم نتصرف بالشكل الصحيح، فيسكون لدينا 5ر2 مليون وفاة".

وأضاف: "كان ينبغي على الصين أن توقف ذلك عند حدودها".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 200 ألف شخص أمس الثلاثاء، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

ويأتي هذا الرقم بعد ما يقرب من سبعة أشهر من إعلان الولايات المتحدة عن أول حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا في أواخر فبراير.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب كورونا، إلا أن اختلاف المنهجيات عبر الدول تجعل المقارنات غير دقيقة.

وفي حين أن سكان الولايات المتحدة يمثلون أقل من 5 % من سكان العالم، إلا أنها سجلت حوالي 20 % من الوفيات المعروفة بسبب الفيروس.

كما تتصدر دول العالم بفارق كبير في عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا، بأكثر من 8ر6 مليون، وتليها الهند والبرازيل.

ولا يرضى كثيرون في الولايات المتحدة عن تعامل حكومة الولايات المتحدة مع الجائحة، إلا أن الرئيس ترامب، الذي يترشح لإعادة انتخابه في نوفمبر، أشاد برد فعل إدارته إزاء تفشي المرض باعتباره لا تشوبه شائبة فعليا وألقى باللوم على وسائل الإعلام في المواقف السلبية.

وحسب جونز هوبكنز، بلغ إجمالي عدد الوفيات في العالم 967 ألفا أمس الثلاثاء، والإصابات أكثر من 31 مليون شخص.

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