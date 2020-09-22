اتهام شرطي في نيويورك بالعمالة للصين

المصدر: د ب أ

اتهم الادعاء العام الأمريكي رجل شرطة في نيويورك بمساعدة الحكومة الصينية في مراقبة المواطنين من أبناء طائفة التبت الصينية، الذين يعيشون في مدينة نيويورك.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الشرطي بايمادياغي أنجوانغ، الذي يعمل في قسم كوينز بمدينة نيويورك، متهم بالعمل كعميل غير مسجل لحكومة أجنبية، إلى جانب الاحتيال وتقديم بيانات كاذبة وعرقلة تحقيق ذي صلة بالأمن القومي الأمريكي تجريه وزارة الدفاع الأمريكية.

قدم الادعاء الاتحادي الأمريكي هذه الاتهامات في حي بروكلين بنيويورك.

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