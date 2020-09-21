مقتل 10 أشخاص في انهيار مبنى بالهند

المصدر: د ب أ

لقى عشرة أشخاص حتفهم، كما يخشى من أن 25 شخصا حوصروا تحت الأنقاض، وذلك عقب انهيار مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في مدينة بيواندي شمال شرق مدينة مومباي الهندية.

وذكرت شبكة "ان دي تي في" أنه تم إنقاذ 31 شخصا من بين الركام. وقال مسؤولو القوة الخاصة بمواجهة الكوارث إن القوة أنقذت 11 شخصا بينهم طفل.

وأضافت شبكة ان دي تي في أن المواطنين تمكنوا من إنقاذ ما لايقل عن 20 شخصا في حادث انهيار المبنى الذى تردد أنه وقع فى الساعة الثالثة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه لوقوع هذا الحادث، وقال إنه يتم توفير كل المساعدات الممكنة للمتضررين.

ويتواجد أكثر من 40 من رجال الانقاذ، بينهم فريق مؤلف من 30 رجل إنقاذ من القوة الخاصة بمواجهة الكوارث في موقع الحادث.

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