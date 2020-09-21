بايدن يحذر ترامب من سقوط أمريكا في الهاوية

المصدر: د ب أ

هاجم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن جهود الجمهوريين لتسريع تعيين خليفة للقاضية الراحلة روث بادر جينسبورغ بالمحكمة العليا، محذرا من أن مثل هذه العملية "سيكون لها أضرار لا يمكن إصلاحها" على البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بايدن قوله أمس الأحد في كلمة له بالمركز الدستوري في ولاية فلاديلفيا إن "هناك الكثير من الأمور على المحك.. الحق في الحصول على رعاية صحية وهواء نظيف ومياه نظيفة وبيئة وأجر متساو لعمل متساو، وحقوق الناخبين والمهاجرين والسيدات والعمال. والآن بلادنا تواجه خيارا.. خيار يتعلق بما إذا كنا سنرجع من حافة الهاوية".

وناشد بايدن أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين بعدم المضي قدما في خطط الرئيس دونالد ترامب وزعيم الأغلبية بالمجلس ميتش ماكونيل بالإسراع في تعيين قاض جديد، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع قد بدأت بالفعل في الكثير من الولايات.

وقال إنه "إذا ما سرنا في هذا المسار، فسوف يحدث ضررا لا يمكن إصلاحه"، مضيفا في وقت لاحق أن " الأمر الأخير الذي نحتاج إليه هو إضافة أزمة دستورية تهوي بنا بشكل أعمق في الهاوية".

وقال إنه إذا تم انتخابه قبل تأكيد تعيين القاضي الجديد، فيجب حينئذ أن ينسحب مرشح ترامب.

واتهم بايدن الجمهوريين بالنفاق لعرقلتهم ترشيح الرئيس السابق باراك أوباما لميريك جارلاند في العام الأخير من فترته الرئاسية، وتغيير المسار بالإشارة إلى أنهم سيصوتون على ترشيح ترامب قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات.

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