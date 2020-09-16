وفاة رئيس مالي الأسبق موسى تراوري

المصدر: د ب أ

توفي موسى تراوري، الرئيس الأسبق لدولة مالي، التي تعاني من الأزمات والواقعة في غرب إفريقيا.

وذكر بيان للمجلس العسكري الحاكم نشر أمس الثلاثاء أن تراوري توفي عن 83 عاما في العاصمة باماكو. ولم ترد معلومات عن سبب الوفاة.

كان تراوري قد حكم البلاد من 1968 إلى 1991 في أعقاب انقلاب حتى أطيح به هو الآخر في انقلاب أعقب عدة أيام من الاحتجاجات.

كما أطيح بأحد خلفائه وهو إبراهيم بوبكر كيتا من السلطة في 18 أغسطس الماضي جراء انقلاب عسكري، حيث يحكم البلاد حاليا مجلس عسكري منذ الإطاحة بكيتا.

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