ألمانيا تؤكد وصول حمى الخنازير الأفريقية إليها

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الخميس تأكيد وصول حمى الخنازير الأفريقية للمرة الأولى إلى ألمانيا.

وصرحت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر اليوم الخميس بالعاصمة برلين بأنه ثبت وجود الوباء الحيواني الذي لا يشكل خطورة على الإنسان للمرة الأولى في ألمانيا لدى خنزير بري نافق بولاية براندنبورج.

وتابعت الوزيرة الألمانية: "الاشتباه تأكد للأسف.. حمى الخنازير الأفريقية لا تمثل أي خطورة بالنسبة للإنسان".

وأكدت كلوكنر أن تناول اللحوم المحتمل أنها ملوثة بالحمى لا يمثل أي خطورة بالنسبة للإنسان، ولكنها أشارت إلى أن الوباء يعد مميتا دائما تقريبا بالنسبة للخنازير.

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